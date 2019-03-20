Футбол
Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровняТАСС вчера в 09:27
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
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Артем Дзюба: «Говорят, мне надо уехать в аренду, чтобы играть лучше. Это не так»
Спорт-Экспрессвчера в 08:48
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Названы самые ленивые регионы России
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Причиной стала произошедшая 10 марта авиакатастрофа в Эфиопии. В результате нее погибли 157 человек, в том числе трое россиян.
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Общество
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Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
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Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
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Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины, содержащихся под стражей в России.
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Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
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В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Политика
СМИ узнали о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
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Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей
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Пилота французского истребителя катапультировало при взлете
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Авто
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Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
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