Футбол

Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровняТАСС вчера в 09:27

Бельгия — Россия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
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