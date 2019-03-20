Дзюба: желаю бельгийцам сыграть ниже своих возможностейРИА Новости вчера в 09:14

Футболисты сборной России постараются заставить команду Бельгии сыграть ниже своих возможностей, заявил капитан россиян Артем Дзюба.

Дзюба: желаю бельгийцам сыграть ниже своих возможностей

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