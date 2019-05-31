Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом СноуSports.ru 17:02

Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятно. Обижался ли раньше? Ну, нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют.

Артем Дзюба сходил на шоу «Вечерний Ургант», а мы зафиксировали главное. Про критику перед ЧМ – Спасибо большое за такую встречу, за плакаты.

Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу

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