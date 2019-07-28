Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбираетсяМойка78 15:48

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Голами отличились Сердар Азмун и Дзюба.
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Артем Дзюба
Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой.
— Артем Дзюба, российский футболистРоссийская газета 16:13

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