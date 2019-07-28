Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе. Напомним, ранее Аршавин выступал в роли эксперта на трансляции матча «Зенит» - «Оренбург» и выбрал лучшим футболистом встречи голкипера «сине-бело-голубых» Андрея Лунева.

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

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