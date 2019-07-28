Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответилМК-Спорт 06:18

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе. Напомним, ранее Аршавин выступал в роли эксперта на трансляции матча «Зенит» - «Оренбург» и выбрал лучшим футболистом встречи голкипера «сине-бело-голубых» Андрея Лунева.
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