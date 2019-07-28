Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболеРИА Новости 14:37

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
В матче 3-го тура РПЛ "Зенит" обыграл "Оренбург" со счетом 2:0 благодаря голам Сердара Азмуна и Дзюбы. Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
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