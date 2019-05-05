Футбол
Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»РИА Новости вчера в 15:50
Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео, которое он записал в честь своего чемпионства в чемпионате России. На ролике нападающий питерского клуба сборной "России" в компании близких друзей кричит: "Мы чемпионы".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
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Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
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Общество
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Политика
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Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
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Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
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Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
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Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
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Обновлено вчера в 10:55
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
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Обновлено вчера в 23:31
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 03 мая в 00:25
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Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
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Обновлено вчера в 21:33
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Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
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Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
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Хоккей
Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
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Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
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Пять лет назад житель Стерлитамака Роман Лапушкин почувствовал недомогание, слабость, потерял аппетит.
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Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
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