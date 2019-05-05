Футбол

Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»РИА Новости вчера в 15:50

Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео, которое он записал в честь своего чемпионства в чемпионате России. На ролике нападающий питерского клуба сборной "России" в компании близких друзей кричит: "Мы чемпионы".
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Артем Дзюба: «Всех с чемпионством! Безумно рад и горжусь этим»

Матч ТВвчера в 16:18

Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку

ТАССвчера в 16:51

Дзюба: я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы

Чемпионатвчера в 16:35

Артем Дзюба: «До конца еще не осознал, что стал чемпионом, но безумно рад и горжусь этим. Мы – чемпионы, мы – настоящие львы»

Спорт-Экспрессвчера в 16:21

«Самое ожидаемое видео с празднования чемпионства «Зенита». РПЛ — о песне в честь Заболотного

Sport24.ruвчера в 19:36

Дзюба: "Этот день наконец-то настал!" ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:14

Дзюба о чемпионстве: «Я всю карьеру к этому шел. Спасибо за веру в меня»

Sports.ruвчера в 17:13
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Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Обновлено вчера в 05:23
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского

Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено вчера в 06:50
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Человек погиб при крушении небольшого самолета в Канаде

Инцидент произошел в 100 км от города Смитерс. В результате крушения погиб один человек. О количестве человек на борту самолета неизвестно.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный

Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 03 мая в 00:25
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал

В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле

Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Подросток заступился за женщину в магазине и был избит

Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Хоккей

Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье

«Меня перевели на морфин, чтобы я хотя бы мог поесть»: 25-летнему жителю Башкирии срочно нужна помощь

Пять лет назад житель Стерлитамака Роман Лапушкин почувствовал недомогание, слабость, потерял аппетит.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено вчера в 04:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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