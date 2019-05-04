Футбол
Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»Газета.Ru 17:02
Дзюба даже записал видео в честь чемпионства "Зенита", в котором назвал свою команду львами. "Газета.Ru" рассказывает о том, как питерцы шли к своему пятому трофею.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Космос
Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Интер» потерял очки с «Удинезе»
"Интер" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланский клуб сохранил третье место в турнирной таблице, удинцы идут на 17-й строчке, в 5 очках от зоны вылета.
Обновлено в 16:28
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.
Обновлено в 15:56
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Автоспорт
WEC: Экипаж Алонсо сделал ещё один шаг к титулу
Обновлено в 14:15
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Футбол
Футбольный союз Сербии поздравила Бранислава Ивановича с чемпионством
Футбольный союз Сербии поздравила защитника "Зенита" Бранислава Ивановича с победой в чемпионате России.
Обновлено в 16:41
Футбол
Александр Медведев: «Командир экипажа связался с землей и передал нам результат матча в Туле»
Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
Обновлено в 16:31
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Футбол
Семак обратился к фанатам «Зенита» после победы в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков после досрочной победы команды в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 08:22
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45