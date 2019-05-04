Футбол

Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»Газета.Ru 17:02

Дзюба даже записал видео в честь чемпионства "Зенита", в котором назвал свою команду львами. "Газета.Ru" рассказывает о том, как питерцы шли к своему пятому трофею.
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Дзюба: я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы

Чемпионат16:35

Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»

РИА Новости15:50

Артем Дзюба: «До конца еще не осознал, что стал чемпионом, но безумно рад и горжусь этим. Мы – чемпионы, мы – настоящие львы»

Спорт-Экспресс16:21

Артем Дзюба: «Всех с чемпионством! Безумно рад и горжусь этим»

Матч ТВ16:18

«Самое ожидаемое видео с празднования чемпионства «Зенита». РПЛ — о песне в честь Заболотного

Sport24.ru19:36

Дзюба: "Этот день наконец-то настал!" ВИДЕО

Sport.ru16:14

Дзюба о чемпионстве: «Я всю карьеру к этому шел. Спасибо за веру в меня»

Sports.ru17:13
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Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Японские истребители попытались перехватить два российских военных самолёта

Обновлено в 04:37
Происшествия

В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Здоровье

Названы семь главных правил для обретения счастья и здоровья

Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Общество

Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
Обновлено в 17:13
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Экономика

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 08:08
Политика

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге

Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Футбол

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России

Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Театры

Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей

Известный театральный режиссер, народный артист России Леонид Хейфец, которому в субботу исполняется 85 лет, по сложившейся традиции отметит юбилей вдали от Москвы.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии

Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале

Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Наука

Показано, как изменение климата повлияет на размножение людей

Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Посол РФ: Американские политики живут на другой планете

После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Футбол

Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги

Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено в 21:40
Происшествия

В Крыму мотоциклист погиб при столкновении с машиной ГИБДД

Водитель мотоцикла погиб, его пассажир и водитель патрульной машины ГИБДД получили травмы в результате столкновения на трассе Симферополь-Алушта-Ялта недалеко от горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Республике Крым.
Обновлено в 11:20
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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