Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»Газета.Ru 17:02

Дзюба даже записал видео в честь чемпионства "Зенита", в котором назвал свою команду львами. "Газета.Ru" рассказывает о том, как питерцы шли к своему пятому трофею.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Общество В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.

Общество Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

Единоборства Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Политика Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.

Политика Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Происшествия Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.

Шоу-бизнес Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.

Театры Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей Известный театральный режиссер, народный артист России Леонид Хейфец, которому в субботу исполняется 85 лет, по сложившейся традиции отметит юбилей вдали от Москвы.

Шоу-бизнес Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Происшествия Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.

Наука Показано, как изменение климата повлияет на размножение людей Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.

Политика Посол РФ: Американские политики живут на другой планете После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.

Футбол Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.