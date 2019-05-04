Футбол
Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»Газета.Ru 17:02
Дзюба даже записал видео в честь чемпионства "Зенита", в котором назвал свою команду львами. "Газета.Ru" рассказывает о том, как питерцы шли к своему пятому трофею.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Японские истребители попытались перехватить два российских военных самолёта
Обновлено в 04:37
Происшествия
В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Здоровье
Названы семь главных правил для обретения счастья и здоровья
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Общество
Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона
В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
Обновлено в 17:13
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Футбол
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Театры
Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей
Известный театральный режиссер, народный артист России Леонид Хейфец, которому в субботу исполняется 85 лет, по сложившейся традиции отметит юбилей вдали от Москвы.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале
Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Наука
Показано, как изменение климата повлияет на размножение людей
Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Посол РФ: Американские политики живут на другой планете
После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено в 21:40
Происшествия
В Крыму мотоциклист погиб при столкновении с машиной ГИБДД
Водитель мотоцикла погиб, его пассажир и водитель патрульной машины ГИБДД получили травмы в результате столкновения на трассе Симферополь-Алушта-Ялта недалеко от горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Республике Крым.
Обновлено в 11:20