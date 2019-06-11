Дзюба захотел обогнать Кержакова по количеству голов в сборной РоссииNews.ru 02:05

Сборная России по футболу продолжает свой путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Во вторник она завершит июньский сбор домашним матчем против Кипра в рамках четвертого тура квалификационной стадии.

с чего всё началось

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду и установить новый рекорд. Накануне матча с участием сборной Кипра в активе российского форварда 20 забитых мячей.

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Дзюба захотел обогнать Кержакова по количеству голов в сборной России

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