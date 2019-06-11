Футбол

Дзюба захотел обогнать Кержакова по количеству голов в сборной РоссииNews.ru 02:05

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду и установить новый рекорд. Накануне матча с участием сборной Кипра в активе российского форварда 20 забитых мячей.
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Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардиров

Сборная России по футболу продолжает свой путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Во вторник она завершит июньский сбор домашним матчем против Кипра в рамках четвертого тура квалификационной стадии.
Известиявчера в 17:00

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«Обойди Лодыгина!» Как Дзюбу заставили гнаться за Кержаковым

Sportbox.RU02:54

Дзюба высказался о бомбардирском рекорде

Газета.Ruвчера в 19:27

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную

Матч ТВвчера в 19:09

Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по голам со сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 18:53

«Моя цель — Кержаков, я иду за ним». Дзюба — о бомбардирском рекорде сборной России

Sport24.ruвчера в 18:23

Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: моя цель — Кержаков, иду за ним

Чемпионатвчера в 17:45

Дзюба: «Обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров? Моя цель - Кержаков»

Sport.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили о похолодании

В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании в Москве.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Спикер парламента Дании объявила о своей отставке

Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня.
Обновлено в 02:36
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Авто

Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США

Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество

В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья

Законопроект, направленный на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи, внесен в Госдуму.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС

Жертвой взрыва стал один мужчина. Также выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждения.
Обновлено в 02:30
Хоккей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги состоится 7 июля

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба "Динамо".
Обновлено в 03:20
Происшествия

Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест

Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Политика

Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»

5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Обновлено в 04:19
Политика

Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео

Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Политика

В Кремле прокомментировали дело Голунова

Кремль следит за делом журналиста-расследования.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 03:29
Политика

В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков

В Петербурге на 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Северной столицы Павел Зеленков.
Обновлено в 02:13
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Кино

Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

"Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", - обещают в пресс-службе.
Обновлено в 03:55
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Политика

Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО

Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Гаджеты

Популярность Sony Xperia 1 набирает обороты

Стоит отметить, что в Китае телефон оценен в 810 евро, что значительно дешевле, чем в Европе (там гаджет можно прибрести примерно за 950 евро).Жители Китая могут приобрести Sony Xperia1 1 через JD.com.
Обновлено 08 июня в 08:08
Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт

В Казани частично перекроют улицу Пушкина

С 11 по 13 июня в Казани частично ограничат движение по улице Пушкина в связи с ремонтными работами, сообщает мэрия города.
Обновлено в 02:58
Баскетбол

В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»

В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
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