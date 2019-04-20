Дзюба забил свой 50-й гол в качестве игрока «Зенита»Sport24.ru вчера в 15:38

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:1, второй тайм). Это 6-й гол Дзюбы в текущем сезоне чемпионата России. Нападающий прервал свою безголевую серию из 15 игр — Дзюба забил первый гол в официальных матчах с 25 октября.

Спорт день за днем

Общество Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».

Политика Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Общество Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Футбол Вальверде: «Барселона» ещё не стала чемпионом, ничего не закончено Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» отметил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин опубликовал фото в бане На своей странице в социальной сети Шаляпин опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в одном нижнем белье.

Хоккей Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).

Хоккей Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце пожаловалась на сильную боль в шее Агата Муцениеце пожаловалась на впервые появившуюся сильную боль в шее.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Интернет Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7 Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.

Здоровье В России каждая третья женщина имеет ожирение Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».