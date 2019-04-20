Футбол

Дзюба забил свой 50-й гол в качестве игрока «Зенита»Sport24.ru вчера в 15:38

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Форвард «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:1, второй тайм). Это 6-й гол Дзюбы в текущем сезоне чемпионата России. Нападающий прервал свою безголевую серию из 15 игр — Дзюба забил первый гол в официальных матчах с 25 октября.
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