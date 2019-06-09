Футбол
Дзюба высказался о выбежавшей на поле девушке в финале Лиги чемпионовNews.ru 07 июня в 07:41
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, как отнёсся к девушке, выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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Модель-звезда финала Лиги чемпионов эффектно вернулась в «Инстаграм»
Спорт день за днем07 июня в 06:47
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
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