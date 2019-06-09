Футбол

Дзюба высказался о выбежавшей на поле девушке в финале Лиги чемпионовNews.ru 07 июня в 07:41

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, как отнёсся к девушке, выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщик заработал 150 евро, снимая прорыв модели в купальнике на поле в финале ЛЧ

Sport24.ru04:21

За съемку выбежавшей в финале ЛЧ модели болельщику заплатили €150

Газета.Ru04:37

Модель-звезда финала Лиги чемпионов эффектно вернулась в «Инстаграм»

Спорт день за днем07 июня в 06:47

Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, получила сообщения от игроков «Ливерпуля» после игры

Спорт-Экспрессвчера в 12:03

Волански — о забеге в финале ЛЧ: отца успокоило, что я была не голая

Чемпионатвчера в 12:55

Снова в игре: выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель вернулась в Instagram

РИА Новости07 июня в 05:01

Прервавшая финал ЛЧ модель рассказала о возросшей популярности среди футболистов

Lenta.ruвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае

Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила о краже улики

Обновлено в 05:38
Политика

Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.
Обновлено в 05:35
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Политика

Курганскую и Тюменскую области предложили объединить в один регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Наука

Установлен предел физической выносливости человека

Обновлено в 01:09
Авто

Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Хоккей

«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли

Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Политика

Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблением российского герба

"После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации", - сообщается в пресс-релизе.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Волгограде женщину задержали за надпись на мемориале

Обновлено в 05:19
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Транспорт

Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Цекало после развода преобразилась

Бывшая супруга Цекало после развода преобразилась Виктория Галушко похудела и стала выглядеть эффектно.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Политика

Глава правительства Астраханской области ушел в отставку

Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

Обновлено в 05:40
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Заслуженный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве, сообщил он в своем инстаграме, опубликовав видео с камер наблюдения.
Обновлено в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное