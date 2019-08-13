Футбол
Дзюба исключил возвращение в «Спартак»RT на русском 14:38
Артём Дзюба является воспитанником московского «Спартака» и выступал за команду в период с 2006 по 2015 год. Ранее Дзюба признался, что уже не рассчитывает попасть в АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество
И дождь, и ветер, и град, и гроза…
Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Футбол
Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»
«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты
Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Эволюция вынудила гаичек принюхиваться к половым партнерам
Исходя из результатов работы, ученые делают вывод, что гаички видов Poecile atricappilus и Poecile carolinensis действительно при выборе партнера руководствуются запахами, поскольку, в отличие от других певчих птиц, других признаков им просто не остается.
Обновлено в 11:49
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия
Специалисты российской ракетно-космической и атомной отраслей намерены совместно заняться моделированием гиперзвукового оружия, следует из годового отчета госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год.
Обновлено в 10:03
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Общество
Ушел из жизни переводчик и радиожурналист Ефим Славинский
В Лондоне ушел из жизни переводчик и радиожурналист Ефим Славинский. Об этом на странице в Facebook рассказал филолог Габриэль Суперфин.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15