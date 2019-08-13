Футбол

Дзюба исключил возвращение в «Спартак»RT на русском 14:38

Артём Дзюба является воспитанником московского «Спартака» и выступал за команду в период с 2006 по 2015 год. Ранее Дзюба признался, что уже не рассчитывает попасть в АПЛ.
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Артем Дзюба: В «Спартак» не пошел бы, дважды в одну реку входить смысла нет

Советский спорт13:10

Дзюба исключил возвращение в «Спартак»

RT на русском14:38

Дзюба: если бы в «Спартак» позвали, не пошёл бы

Чемпионат12:51

Дзюба ответил на вопрос, может ли он вернуться в «Спартак»

Евро-футбол.ру13:12

Артем Дзюба: «Когда начались разговоры о возвращении в „Спартак“, я сказал, что это невозможно»

Матч ТВ13:11

Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»

Газета.Ru13:25

Артем Дзюба: «Если бы позвали в „Спартак“, не пошел бы»

Спорт-Экспресс11:59
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Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Общество

И дождь, и ветер, и град, и гроза…

Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Футбол

Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Общество

Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта

Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты

Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.
Обновлено в 10:55
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Обновлено в 06:56
Фигурное катание

Медведева начнет соревновательный сезон на турнире в Канаде

Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Министерство обороны отменило работы на военном объекте под Нёноксой

Обновлено в 11:03
Наука

Эволюция вынудила гаичек принюхиваться к половым партнерам

Исходя из результатов работы, ученые делают вывод, что гаички видов Poecile atricappilus и Poecile carolinensis действительно при выборе партнера руководствуются запахами, поскольку, в отличие от других певчих птиц, других признаков им просто не остается.
Обновлено в 11:49
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия

Специалисты российской ракетно-космической и атомной отраслей намерены совместно заняться моделированием гиперзвукового оружия, следует из годового отчета госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год.
Обновлено в 10:03
Общество

«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Культура

В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество

Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

Обновлено в 13:04
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Общество

Ушел из жизни переводчик и радиожурналист Ефим Славинский

В Лондоне ушел из жизни переводчик и радиожурналист Ефим Славинский. Об этом на странице в Facebook рассказал филолог Габриэль Суперфин.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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