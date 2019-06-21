Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с ПутинымИзвестия вчера в 03:46

В Сети широко обсуждают, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал, когда во время «Прямой линии» блогер Амиран Сардаров предложил президенту попробовать его шаурму. По словам Сардарова, большинство его подписчиков «очень позитивно оценили такую нативку».

с чего всё началось

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня. Это произошло после того, как блогер Амиран Сардаров разрекламировал в ходе эфира свою шаурму.

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

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