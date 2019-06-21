Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с ПутинымИзвестия вчера в 03:46
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня. Это произошло после того, как блогер Амиран Сардаров разрекламировал в ходе эфира свою шаурму.
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с чего всё началось
В Сети широко обсуждают, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал, когда во время «Прямой линии» блогер Амиран Сардаров предложил президенту попробовать его шаурму. По словам Сардарова, большинство его подписчиков «очень позитивно оценили такую нативку».Ридусвчера в 04:17
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Футбол
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Обновлено вчера в 15:23
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Обновлено вчера в 22:43
Политика
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В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
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Отмечается, что главным конкурентом футболиста станет действующей Рады Богдан Дубневич.
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