Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с ПутинымИзвестия 03:46

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня. Это произошло после того, как блогер Амиран Сардаров разрекламировал в ходе эфира свою шаурму.
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«У него тоже есть шаурмычная»: Видеоблогер, пригласивший Путина на шаурму, заподозрил обматерившего его Дзюбу в зависти

Царьград03:39

Отец Дзюбы высказался о реакции сына на «шаурму для Путина»

URA.Ru05:33

Что сказал Дзюба на Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным

Чемпионат07:30

Блогер Сардаров объяснил реакцию Дзюбы на рекламу шаурмы в ходе прямой линии

Взгляд.ру02:32

«На вопросы надо самим отвечать, а не все время кого-то просить». Черчесов — о «Прямой линии» Путина

Sport24.ru07:16

Фразу Дзюбы на прямой линии с Путиным расшифровали

Lenta.ru00:40

Сардаров высказался о реакции Дзюбы на его слова на «Прямой линии» с Путиным

Газета.Ruвчера в 14:18
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Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика

Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Происшествия

РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады законным

На Украине Конституционный суд признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады, а также о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Транспорт

ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля.
Обновлено в 07:14
Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Автоспорт

Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren. Он будет заявлен на все оставшиеся гонки "Формулы-1" в нынешнем сезоне.
Обновлено в 05:49
Политика

Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

Обновлено в 07:12
Путешествия

Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море

Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим на первой тренировке Гран-при Франции «Ф-1»

Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал лучшим на первой свободной практике 8-го этапа чемпионата-2019 Гран-при Франции, который проходит на трассе "Поль Рикар".
Обновлено в 06:49
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Авто

Классический Ford Mustang превратили в электрокар

Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено вчера в 14:20
Баскетбол

Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019

Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Авто

JAC обновила компактный кроссовер S3

Китайский автопроизводитель JAC выпустил обновленную версию компактного кроссовера S3. Об этом 21 июня пишет «Авторевю».
Обновлено в 06:16
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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