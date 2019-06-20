Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с ПутинымИзвестия 03:46

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня. Это произошло после того, как блогер Амиран Сардаров разрекламировал в ходе эфира свою шаурму.

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

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