Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с ПутинымГазета.Ru вчера в 08:27

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным. Инцидент произошел во время видеообращения известного блогера Амирана Сардарова к главе государства.
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