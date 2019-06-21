Дзюба выругался матом на «прямой линии» с ПутинымЕвропейско-Азиатские новости вчера в 04:44

В Сети широко обсуждают, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал, когда во время «Прямой линии» блогер Амиран Сардаров предложил президенту попробовать его шаурму. По словам Сардарова, большинство его подписчиков «очень позитивно оценили такую нативку».

с чего всё началось

Глава сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом в эфире «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, пишут «Известия». Спортсмен не сдержался, когда блогер Амиран Сардаров начал рекламировать свою шаурму прямо во время эфира.

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

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