Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезонаСпорт-Экспресс вчера в 17:30
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал трех лучших игроков сезона в чемпионате России.
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Происшествия
В Испании произошла утечка аммиака на фабрике
Утечка аммиака произошла на фабрике, расположенной в испанском муниципалитете Ла-Побла-де-Мафумет (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), один рабочий погиб, еще один получил тяжелое отравление и находится в критическом состоянии.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах
ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Обновлено в 05:59
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Крыму авиация проводит учения под Феодосией
Обновлено в 03:16
Кино
Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне
Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Петербурге два брата-дошкольника отравились антифризом
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчики 2011 и 2012 года рождения были экстренно госпитализированы с признаками тяжелого отравления.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу
"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Политика
Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может "пободаться" с США ракетами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".
Обновлено в 07:24
Транспорт
Инспекторы начали работать на платных парковках на роликовых коньках
Инспекторы-роллеры ГКУ «АМПП» начали администрировать платную парковку на роликовых коньках.
Обновлено в 07:35
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».
Обновлено вчера в 19:44
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
Неизвестный захватил заложников в Цюрихе. В результате нападения погибли два человека.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Мосводосток выясняет причины гибели рыбы в Яузе
Обновлено в 05:07
Гаджеты
«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов
Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13