Футбол
Дзюба выбрал актера, который может сыграть его в киноСпорт-Экспресс вчера в 18:15
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал, кто бы мог сыграть его в фильме. Тем не менее, придумать название возможной ленты у него не получилось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Кино
Трейлер фильма «Рэмбо 5: последняя кровь» появился в Сети
«Рэмбо 5: последняя кровь» появится на больших экранах уже предстоящей осенью.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева
Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Лавров прокомментировал последние события в Косово
Власти Косово "отбились от рук" и их действия в отношении российского сотрудника миссии ООН неприемлемы, заявил в пятницу журналистам в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:07
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Музыка
Музыкальные критики составили рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 02:42
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Авто
Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60
Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
В Киеве назвали время очередной встречи в «нормандском формате»
Новое руководство Украины сообщило о подготовке очередной встречи в нормандском формате.
Обновлено в 01:07
Футбол
Форвард «Зальцбурга» забил 9 голов в одном матче молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
В Челнах умер пострадавший при тушении пожара командир отделения ПСЧ
В Набережных Челнах скончался командир отделения ПСЧ-54 Халим Хайруллин, пострадавший при тушении пожара, который произошел 30 мая на пустыре на Автосборочном проспекте.
Обновлено в 03:05
Политика
Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Эксперты выбрали худшее «Птичье молоко»
По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, а «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 02:46
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50