Футбол

Дзюба выбрал актера, который может сыграть его в киноСпорт-Экспресс вчера в 18:15

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал, кто бы мог сыграть его в фильме. Тем не менее, придумать название возможной ленты у него не получилось.
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Дзюба выбрал актера, который может сыграть его в кино

Спорт-Экспрессвчера в 18:15
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Общество

Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году

В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Экономика

ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный

Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Кино

Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи

Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.
Обновлено в 03:42
Кино

Съемки сериала «Ведьмак» завершены

Обновлено в 04:51
Политика

Вице-спикер Рады обвинила Гройсмана в разворовывании бюджета

Оксана Сыроид утверждает, что украинский премьер мог бы намного эффективнее защитить страну от дефолта, "если бы перестал воровать" из казны Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в воровстве денег из госбюджета, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:00
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено в 06:01
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Культура

Фестиваль сериалов «Пилот»: прием заявок открыт

В программу II Российского фестиваля сериалов "Пилот" в этом году помимо основного конкурса в программу включены дискуссионные площадки, встречи представителей индустрии.
Обновлено в 04:54
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Обновлено вчера в 20:38
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
Обновлено в 03:09
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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