Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле фанатаНародные новости вчера в 20:47
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оценил выходку болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного тура чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщает "iREACTOR".
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Дзюба – о выбежавшем на поле фанате: «Девушка в купальнике была бы интереснее» (ВИДЕО)
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
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