Футбол

Дзюба вступился за выбежавшего на поле фанатаНародные новости вчера в 20:47

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оценил выходку болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного тура чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщает "iREACTOR".
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RT на русскомвчера в 13:29
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Петр Ян победил Риверу на UFC 238

Прошедшей ночью в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу.
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В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) атаковали патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
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