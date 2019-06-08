Дзюба вступился за выбежавшего на поле фанатаНародные новости вчера в 20:47

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оценил выходку болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного тура чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщает "iREACTOR".

Дзюба вступился за выбежавшего на поле фаната

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