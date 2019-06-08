Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщикаRT на русском 13:29

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика

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