Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщикаRT на русском вчера в 13:29

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Происшествия В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».

Общество «Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.

Здоровье Частое мытье рук приводит к снижению иммунитета Дерматологи сообщают о том, что проблемы иммунитета, а также сухости и шелушения рук связаны с тем, что большинство людей имеют неправильное представление о мытье рук, тем самым подвергая не только своё, но и детское здоровье.

Общество Температура в Москве приближается к рекордной В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.

Здоровье В России родственников начнут пускать в реанимацию В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.

Интернет «Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest» Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Шоу-бизнес Сергей Селин бросил жену ради студентки Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин признался в том, что ушел от жены ради молодой избранницы.

Политика Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.

Энергетика Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе» Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП под Сочи В ДТП в Сочи пострадали не менее 15 туристов, передает РЕН ТВ. По имеющимся данным, автобус попал в аварию.

Гаджеты Скриншот видеоролика подтверждает врезанную в экран камеру в смартфоне Huawei Nova 5 Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своем Twitter скриншот рекламного ролика, посвященный смартфону Huawei Nova 5. Судя по всему, эта модель уже финализирована, и наверняка даже уже производится.

Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Политика Явка на президентских выборах в Казахстане к 12:00 составила 35,1% На предыдущих выборах президента Казахстана в 2015 году к 12 часам по местному времени явка избирателей составила 41,69%.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.