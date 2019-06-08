Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщикаRT на русском вчера в 13:29
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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