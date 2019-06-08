Футбол

Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщикаRT на русском вчера в 13:29

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Дзюба сравнил выбежавшего на поле фаната с девушкой в финале Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 15:58

Дзюба — о выбежавшем болельщике: Девушка в купальнике была интереснее

Нева Спортвчера в 15:53

Артем Дзюба: «На поле скоростной парень выбежал, но девушка была интереснее»

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Прорвавшийся на поле в Саранске болельщик: «Проверьте, сколько у меня подписчиков в инстаграме»

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Дзюба — о прорвавшемся болельщике: девушка в купальнике выбежала интереснее

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Дзюба – о выбежавшем на поле фанате: «Девушка в купальнике была бы интереснее» (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 15:43

Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика

RT на русскомвчера в 13:29
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество

Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды

Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Энергетика

Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти

"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество

Кузбассовцы попросили убежища в Канаде

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом

Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

Что вы слушаете, так вы и едете. Исследование (лучше всего - Тейлор Свифт)

На вопрос, для чего вы слушаете музыку, когда едете, водители сообщают, что музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия.
Обновлено в 03:03
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством

Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Общество

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 17:15
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика

Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок

На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Политика

Москаль покинул партию Порошенко

Заявление у Москаля принял глава секретариата Закарпатской организации БПП Николай Сленько.
Обновлено в 04:36
Футбол

Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян

Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Кино

Киноляп со стаканчиком в «Игре престолов» принес Starbucks 2,3 млрд долларов

Кадр с кофейным стаканчиком, забытым на столе актером сериала «Игра престолов» быстро разлетелся по всемирной паутине и даже сумел повлиять на прибыль популярной кофейни.
Обновлено в 03:08
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Армении произошел пожар в монастырском комплексе Ахпат

Обновлено в 03:34
Футбол

Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики

Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
Обновлено в 03:53
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка

Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 09:59
Кино

Премьера «Броска кобры 3» перенесена

Киностудия Paramount Pictures изменила прокатный график фантастического боевика "Бросок кобры 3".
Обновлено в 04:20
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