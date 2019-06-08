Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщикаRT на русском вчера в 13:29
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Артем Дзюба: «На поле скоростной парень выбежал, но девушка была интереснее»
Спорт-Экспрессвчера в 15:13
Дзюба – о выбежавшем на поле фанате: «Девушка в купальнике была бы интереснее» (ВИДЕО)
ProstoProSportвчера в 15:43
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество
Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды
Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество
Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Что вы слушаете, так вы и едете. Исследование (лучше всего - Тейлор Свифт)
На вопрос, для чего вы слушаете музыку, когда едете, водители сообщают, что музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия.
Обновлено в 03:03
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством
Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок
На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Политика
Москаль покинул партию Порошенко
Заявление у Москаля принял глава секретариата Закарпатской организации БПП Николай Сленько.
Обновлено в 04:36
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Кино
Киноляп со стаканчиком в «Игре престолов» принес Starbucks 2,3 млрд долларов
Кадр с кофейным стаканчиком, забытым на столе актером сериала «Игра престолов» быстро разлетелся по всемирной паутине и даже сумел повлиять на прибыль популярной кофейни.
Обновлено в 03:08
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Армении произошел пожар в монастырском комплексе Ахпат
Обновлено в 03:34
Футбол
Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики
Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.
Обновлено в 03:53
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты
На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка
Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Премьера «Броска кобры 3» перенесена
Киностудия Paramount Pictures изменила прокатный график фантастического боевика "Бросок кобры 3".
Обновлено в 04:20