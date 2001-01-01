Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детейМатч ТВ вчера в 12:48

Сборная России в Twitter обнародовала поздравление ко Дню защиты детей, опубликовав видео встречи Артема Дзюбы с юным болельщиком.

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей

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