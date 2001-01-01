Футбол

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детейМатч ТВ вчера в 12:48

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Сборная России в Twitter обнародовала поздравление ко Дню защиты детей, опубликовав видео встречи Артема Дзюбы с юным болельщиком.
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«Дзюбочка». Артем Дзюба фотографируется с юными футболистами и весело шутит. Видео

Спорт-Экспресс11:03

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей

Матч ТВвчера в 12:48

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей

Sportbox.RUвчера в 12:48
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