Футбол

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детейМатч ТВ вчера в 12:48

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Сборная России в Twitter обнародовала поздравление ко Дню защиты детей, опубликовав видео встречи Артема Дзюбы с юным болельщиком.
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Вальс Беляева и воинское приветствие Дзюбы. Фотосессия сборной России

Спорт-Экспресс05:59

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей

Матч ТВвчера в 12:48

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей

Sportbox.RUвчера в 12:48
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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