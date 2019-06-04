Футбол
Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru вчера в 10:52
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал".
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«Дзюба против всех». Капитан сборной на спор отбивал удары партнеров по команде на тренировке
Sportbox.RUвчера в 16:50
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