Футбол

Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru вчера в 10:52

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал".
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Дзюба вновь попробовал себя в качестве вратаря на тренировке сборной России

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Sportbox.RUвчера в 16:50

Дзюба встал в ворота сборной России

Pravda.Ruвчера в 10:52
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Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
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