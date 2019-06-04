Футбол

Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru 10:52

На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал". Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей.
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«Вратарь подъехал». Дзюба вновь встал в ворота сборной России

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Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки, но не захотела травмировать

Советский спорт13:45

Дзюба встал в ворота сборной России

Pravda.Ru10:52

«Вратарь-гоняла»: Дзюба надел вратарские перчатки на тренировке сборной

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Чалов выиграл турнир пенальтистов в сборной России. Вратарем был Дзюба

Sport24.ru14:34

«Вратарь подъехал». Дзюба вновь встал в ворота сборной России

Матч ТВ09:35

«Вратарь-гоняла». Сборная России – о новом амплуа Дзюбы

Спорт-Экспресс09:42
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
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Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

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Политика

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Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
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«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
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Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
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Происшествия

Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
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Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

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Экономика

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Культура

«Горький Fest» пройдет на 30 площадках в Нижнем Новгороде

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Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
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Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России

Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.
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Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой

Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
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"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
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Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
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Армия и оружие

Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
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Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

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Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
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Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском

Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.
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Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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