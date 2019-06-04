Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru 10:52

На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал". Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей.

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Политика Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты» Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Энергетика «Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе» Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Футбол Игнашевич стал тренером «Торпедо» Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Происшествия Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.

Экономика Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.

Культура «Горький Fest» пройдет на 30 площадках в Нижнем Новгороде Возрастное ограничение: 12+ «Горький Fest» пройдет на 30 площадках в Нижнем Новгороде, об этом журналистам рассказали организаторы мероприятия.

Политика Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Теннис В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.

Шоу-бизнес Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Политика Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Происшествия Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».