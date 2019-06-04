Футбол
Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru 10:52
На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал". Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено вчера в 01:37
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Обновлено в 15:12
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Культура
«Горький Fest» пройдет на 30 площадках в Нижнем Новгороде
Возрастное ограничение: 12+ «Горький Fest» пройдет на 30 площадках в Нижнем Новгороде, об этом журналистам рассказали организаторы мероприятия.
Обновлено в 09:31
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России
Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.
Обновлено в 05:40
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой
Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США
Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено в 02:54
Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском
Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 10:49
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41