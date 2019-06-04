Футбол

Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru 10:52

На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал". Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Дзюба против всех». Капитан сборной на спор отбивал удары партнеров по команде на тренировке

Матч ТВ16:50

«Дзюба против всех». Капитан сборной на спор отбивал удары партнеров по команде на тренировке

Sportbox.RU16:50

Дзюба встал в ворота сборной России

Pravda.Ru10:52

Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки, но не захотела травмировать

Советский спорт13:45

«Вратарь-гоняла»: Дзюба надел вратарские перчатки на тренировке сборной

Soccer.ru09:51

«Вратарь-гоняла». Сборная России – о новом амплуа Дзюбы

Спорт-Экспресс09:42

Чалов выиграл турнир пенальтистов в сборной России. Вратарем был Дзюба

Sport24.ru14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено в 22:34
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что она мужчина

Обновлено в 14:01
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова: «Пыталась абстрагироваться: это не я, это не про меня»

Обновлено в 21:30
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено в 01:00
Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Спорт

Анна и Сергей Семак снова женятся

Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено в 15:59
Транспорт

ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на метро 5 июня

Москвичам рекомендовали 5 июня 2019 года для поездок по городу воспользоваться метро в связи с ожидаемыми затруднениями движения на дорогах.
Обновлено в 09:48
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт

Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено в 21:31
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Здоровье

Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии

Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.
Обновлено в 21:33
Авто

Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне

Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено в 00:14
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Политика

В США выразили заинтересованность в оказании военной помощи Украине

США, как и прежде, заинтересованы в оказании военной помощи властям Украины, заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер.
Обновлено в 19:54
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Виджей Арчи во второй раз стал отцом

Обновлено в 13:30
Общество

«И зачем мне оставаться в этом городе?»: кузбасские студенты-медики шокированы ценами на обучение

Кемеровские студенты вузов оказались шокированы новыми ценам на обучение в ординатуре в 2019—2020 годах.
Обновлено в 13:05
Политика

Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии УДАР

Обновлено в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное