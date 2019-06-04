Футбол
Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru 10:52
На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал". Нападающий провел в составе сборной России 34 матча, в которых забил 16 мячей.
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Происшествия
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Обновлено в 14:58
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
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В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
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АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено в 16:54
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено в 01:00
Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Спорт
Анна и Сергей Семак снова женятся
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Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено в 15:59
Транспорт
ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на метро 5 июня
Москвичам рекомендовали 5 июня 2019 года для поездок по городу воспользоваться метро в связи с ожидаемыми затруднениями движения на дорогах.
Обновлено в 09:48
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт
Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено в 21:31
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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Здоровье
Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии
Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.
Обновлено в 21:33
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено в 00:14
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Политика
В США выразили заинтересованность в оказании военной помощи Украине
США, как и прежде, заинтересованы в оказании военной помощи властям Украины, заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер.
Обновлено в 19:54
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
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Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Виджей Арчи во второй раз стал отцом
Обновлено в 13:30
Общество
«И зачем мне оставаться в этом городе?»: кузбасские студенты-медики шокированы ценами на обучение
Кемеровские студенты вузов оказались шокированы новыми ценам на обучение в ординатуре в 2019—2020 годах.
Обновлено в 13:05