Футбол
Дзюба встал в ворота сборной РоссииPravda.Ru вчера в 10:52
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров. Дзюба выложил фотографии с тренировки в Instagram и подписал их так: "В сборную России вратарь подъехал".
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