Дзюба встал на ворота на тренировке сборной РоссииPiter.tv 09:24

На днях капитан "Зенита" и национальной команды признался, что любит отбивать пенальти. Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба встал на ворота на тренировке в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Дзюба встал на ворота на тренировке сборной России

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