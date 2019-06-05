Футбол
Дзюба встал на ворота на тренировке сборной РоссииPiter.tv 09:24
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
На днях капитан "Зенита" и национальной команды признался, что любит отбивать пенальти. Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба встал на ворота на тренировке в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
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