Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018Lenta.ru 15:12

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018

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