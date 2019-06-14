Футбол
Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018Lenta.ru 15:12
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов
В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обновлено в 16:26
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке
Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.
Обновлено в 04:53
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Религия
Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено в 13:10
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Обновлено в 03:17
Общество
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Обновлено в 15:19
Футбол
«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено в 15:54
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками
Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31