Футбол

Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018Lenta.ru 15:12

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
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Дзюба вспомнил свой гол в ворота сборной Испании, забитый в 1/8 финала ЧМ-2018

Чемпионат20:04

Дзюба вспомнил о пенальти в матче ЧМ-2018 против Испании

Газета.Ru12:26

Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

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Бомбардир.ру09:12

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Sportbox.RU08:51

Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»

Матч ТВ08:51

Дзюба рассказал, кто изначально должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

RT на русском09:20
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