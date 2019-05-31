Футбол

Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мираLenta.ru 14:59

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Читать в источнике
Артем Дзюба
Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятно. Обижался ли раньше? Ну, нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют.
— Артем Дзюба, российский футболистГазета.Ru 14:08

Подробнее о событии

Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира

Lenta.ru14:59

Артем Дзюба: «Никто не верил в сборную на чемпионате мира. Нам даже попу показывали»

Спорт-Экспресс13:30

Артем Дзюба: «Раньше футболистов называли деревом и каланчой, но после ЧМ все изменилось»

Матч ТВ14:10

Артем Дзюба: «Раньше футболистов называли деревом и каланчой, но после ЧМ все изменилось»

Sportbox.RU14:10

Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018

Газета.Ru14:08

Дзюба: одна женщина перед нами спустила джинсики, у неё была морщинистая попка

Чемпионат14:26

«Мечтаю, что вратаря удалят на 119-й минуте, а я выйду на пенальти». Дзюба сходил в гости к Урганту

Sport24.ru14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Футбол

Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальти

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба хочет попробовать себя в роли вратаря в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 16:43
Футбол

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней

Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Футбол

Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд

Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
Обновлено в 14:45
Политика

Песков сравнил поведение США с Диким Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»

Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме

Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию

Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Технологии

Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Экономика

РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов

Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли.
Обновлено в 16:18
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения

Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Культура

Памятник Пушкину появится в Шереметьево

Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на сотни миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших руководителей банка на рекордную для такого рода дел сумму в пределах 282,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

На Украине утвердили правила написания русских фамилий

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.
Обновлено в 16:43
Футбол

Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши

Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо».
Обновлено в 15:51
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Футбол

Роналдо назвал Месси лучшим футболистом мира

Капитана "Барселоны" Лионеля Месси бразилец назвал лучшим футболистом мира.
Обновлено в 14:29
Гаджеты

Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro

Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено в 15:18
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено 29 мая в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное