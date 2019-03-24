Футбол

Дзюба вошел в топ-20 бомбардиров отечественного футболаSportbox.RU 11:58

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в отборочном матче на чемпионат Европы против Казахстана (4:0). Этот мяч стал для форварда 144-м в профессиональной карьере.
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