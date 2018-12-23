Футбол
Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии MarcaEurosport.ru12:05
Испанское издание Marca составило топ-100 лучших футболистов 2018 года. На данный момент известны места с 91-го по 100-е. На 98-й строчке нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.
Eurosport.ru12:05
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