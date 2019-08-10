Футбол

Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов РоссииРБК 13:58

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
В списке лучших бомбардиров чемпионата России Дзюба уступает только Дмитрию Лоськову (120), Дмитрию Кириченко (129), Александру Кержакову (139) и Олегу Веретенникову (143 мяча). В июле болельщики признали Дзюбу лучшим футболистом месяца в «Зените».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Динамо - Зенит - 0:2. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ15:08

«Динамо» – «Зенит» – 0:2, РПЛ, голы: Артём Дзюба, 10; Магомед Оздоев, 88

Чемпионат18:30

Голы Дзюбы и Оздоева в видео матча «Динамо» - «Зенит»

Sport.ru14:29

Сергей Герасимец: «Зенитовцы в матче с „Динамо“ разбазарили много голевых моментов»

Петербургский дневник16:24

Дзюба в пятерке лучших бомбардиров чемпионата России

Спорт-Экспресс15:45

Дзюба и Азмун поучаствовали в 10 из 11 голов «Зенита»

Metaratings15:48

«Зенит» набрал 13 очков в 5 турах и по-прежнему лидирует в РПЛ

Sports.ru13:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

Обновлено в 08:07
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет 10 августа. Об этом 11 августа сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:34
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Общество

Стандарт школьной формы появится в России

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник

Обновлено в 14:26
Происшествия

Депутаты в Того приняли закон, ограничивающий акции протеста

Согласно новому закону, протесты в стране будут запрещены на главных дорогах, в центрах городов или возле правительственных зданий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве

Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено в 10:16
Общество

Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки

В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене

Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.
Обновлено в 04:12
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан

Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Экономика

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье

Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Франция созвала Совбез ООН по Ливии

Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти

Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Наука

Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства

Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

В Москве прошёл согласованный митинг

В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 15:26
Политика

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное