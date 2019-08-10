Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо". Этот мяч стал для него уже 105-м за всю историю выступлений в чемпионатах России.

Спорт день за днем

Политика В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.

Авто Назван топ-10 самых доступных новых автомашин в России Лидер отечественного авторынка — LADA Granta — одновременно является и самым бюджетным новым легковым автомобилем на Российском рынке.

Политика Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Культура Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.

Футбол Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составе Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо».

Происшествия В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Происшествия В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.

Шоу-бизнес Влад Соколовский оплатил матери пластическую операцию Российский певец Влад Соколовский обратился за помощью к знаменитому пластическому хирургу Сергею Блохину и оплатил операцию своей маме.

Происшествия Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.

Политика В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

Политика Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.

Общество Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве» Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.