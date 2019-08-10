Футбол

Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата РоссииВести.Ru 13:15

Динамо — Зенит
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо". Этот мяч стал для него уже 105-м за всю историю выступлений в чемпионатах России.
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