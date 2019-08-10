Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата РоссииВести.Ru 13:15
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
7
Азмун
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо". Этот мяч стал для него уже 105-м за всю историю выступлений в чемпионатах России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
Обновлено в 12:58
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Авто
Назван топ-10 самых доступных новых автомашин в России
Лидер отечественного авторынка — LADA Granta — одновременно является и самым бюджетным новым легковым автомобилем на Российском рынке.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 13:05
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Футбол
Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо».
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Кино
Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Влад Соколовский оплатил матери пластическую операцию
Российский певец Влад Соколовский обратился за помощью к знаменитому пластическому хирургу Сергею Блохину и оплатил операцию своей маме.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Контуженный в 2014 военнослужащий ВСУ: Российская армия приняла нас за спецназ США
Журавлёва пригласили в качестве человека, который в июле 2014 года поднимал украинский флаг над Славянском.
Обновлено в 13:15
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Музыка
В Железноводске Тони Момрелл поделится секретом «джазового» успеха
На следующий день музыкант Тони Момрелл преподаст мастер-класс и выступит с Чайной Мозес во Дворце культуры.
Обновлено в 12:26
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 12:43