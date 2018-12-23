Футбол

Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года
NewInform
вчера в 10:34

Стоит напомнить, что на прошедшем чемпионате мира форвард был капитаном российской команды. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года. Первую часть своего рейтинга опубликовала испанская газета Marca.
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Marca: Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов 2018 года

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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