Футбол

Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года
NewInform
10:34

Стоит напомнить, что на прошедшем чемпионате мира форвард был капитаном российской команды. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года. Первую часть своего рейтинга опубликовала испанская газета Marca.
NewInform10:34

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Marca: Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов 2018 года

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Испанцы включили россиянина в сотню лучших футболистов года

Газета.Ru10:20

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года

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Дзюба вошел в 100 лучших игроков года по версии Marca

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Дзюба попал в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Sport24.ru10:10

Marca включила Дзюбу в топ-100 футболистов года под 97-м номером

Sports.ru09:32
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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