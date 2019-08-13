Футбол
Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»Форпост Северо-Запад 10:59
Футболист «Зенита» опубликовал в Интернете забавный коллаж с российским тренером. Во вторник, 13 августа, нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба сравнил экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого с главным антагонистом американского мультсериала «Мыши-рокеры с Марса» Лоуренсом Лимбургером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Здоровье
В короткой рабочей неделе разглядели угрозу национального запоя
С инициативой сократить рабочую неделю в России до четырех дней без снижения зарплат ранее 13 августа выступила Федерация независимых профсоюзов.
Обновлено в 13:58
Космос
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду
Один из самых известных уфологов мира заявил, что сумел обнаружить исчезнувшую Атлантиду.
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России
Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.
Обновлено в 10:15
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Путешествия
МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию
Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.
Обновлено в 03:21
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Ранее сообщалось, что Локомотив и Млада Болеслав согласовали детали перехода 24-летнего форварда в российский клуб, но позже переговоры по трансферу были приостановлены.
Обновлено в 10:04
Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Минздрав может включить пластические операции в ОМС
Представители Минздрава России рассматривают возможность включения пластических операций в перечень услуг, входящих в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено в 01:09
Политика
Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной
Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.
Обновлено в 17:47
Общество
МВД изменит процедуру проверки ОСАГО
МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56