Футбол

Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»Форпост Северо-Запад 10:59

Футболист «Зенита» опубликовал в Интернете забавный коллаж с российским тренером. Во вторник, 13 августа, нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба сравнил экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого с главным антагонистом американского мультсериала «Мыши-рокеры с Марса» Лоуренсом Лимбургером.
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«Леонидбургер». Дзюба опубликовал забавный коллаж со Слуцким

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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