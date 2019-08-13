Футбол
Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»Форпост Северо-Запад 10:59
Футболист «Зенита» опубликовал в Интернете забавный коллаж с российским тренером. Во вторник, 13 августа, нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба сравнил экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого с главным антагонистом американского мультсериала «Мыши-рокеры с Марса» Лоуренсом Лимбургером.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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