Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом СноуSports.ru вчера в 17:02

Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятно. Обижался ли раньше? Ну, нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют.

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Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу

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