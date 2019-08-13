Футбол
Дзюба: судя по всему, в АПЛ уже не поедуЧемпионат 13:55
Ранее Дзюба лично заявлял о желании попробовать силы в английской Премьер-лиге. В конце весны форвард «Зенита» стал клиентом известного португальского агента Жорже Мендеша. Предполагалось, что он займётся потенциальным переходом футболиста в один из клубов АПЛ.
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Судя по всему, в АПЛ уже не поеду.
— Артем Дзюба, российский футболистГазета.Ru 15:54
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