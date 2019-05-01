Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России в апрелеАргументы и Факты 15:44

На втором месте Сердар Азмун, на третьем Арнор Сигурдссон Форвард "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России в апреле по итогам онлайн-голосования, сообщает пресс-служба РПЛ. В прошлом месяце футболист провел пять матчей за «Зенит».

Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России в апреле

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