Футбол
Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России в апрелеАргументы и Факты 15:44
На втором месте Сердар Азмун, на третьем Арнор Сигурдссон Форвард "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России в апреле по итогам онлайн-голосования, сообщает пресс-служба РПЛ. В прошлом месяце футболист провел пять матчей за «Зенит».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено в 15:16
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Космос
На крупнейшем спутнике Сатурна нашли ледяную стену
Обновлено в 13:53
Наука
Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Обновлено в 03:39
Здоровье
В Кировской области май объявили месяцем легкого дыхания
15 мая в 14 часов в поликлинике № 5 клинико-диагностического центра пройдут Астма-школа и ХОБЛ-школа (хроническая обструктивная болезнь легких) с участием главного внештатного специалиста-пульмонолога Елены Зверевой и главного специалиста аллерголога-иммунолога минздрава Ирины Ермаковой.
Обновлено в 13:47
Политика
Официально: Владимир Стрючков уволен с поста министра здравоохранения
В правительстве Пензенской области сегодня, 1 мая, официально подтвердили отставку министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова.
Обновлено в 11:13
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Футбол
Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Постоянный запах марихуаны раздражает соседей депутата Резника
Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ приехал к дому, где проживает депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, чтобы взять у него комментарий по поводу его недавнего задержания на первомайском шествии.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Технологии
Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 начал работу и дал первый ток
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.
Обновлено в 14:35
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Политика
Трамп поздравил нового императора Японии со вступлением на престол
Нарухито получил полномочия императора 1 мая Президент США Дональд Трамп поздравил нового императора Японии Нарухито с интронизацией.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43